Московский Басманный суд арестовал троих провокаторов на выборах в Госдуму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы арестовал троих граждан, которые призывали к беспорядкам во время голосования на выборах в Государственную думу.

- Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках), — цитирует сообщение суда ТАСС.

Еще одну женщину отправили под домашний арест до 14 ноября 2021 года. По отношению к еще одной фигурантке дел решение суда пока не вынесено.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что система будет давать бой провокаторам на выборах. По ее словам, провокаторы будут пытаться выбить из ритма работы членов региональных избирательных комиссий. Кроме того, Памфилова поблагодарила всех наблюдателей, "которые добросовестно придут". Она уточнила, что будет рада работа даже самых "оппозиционных и радикальных" наблюдателей.