Проценко: Электронное голосование позволяет медикам выполнить гражданский долг без отрыва от работы

Проценко оценил преимущества электронного голосования Фото: Ольга АНТОНОВА

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил преимущества электронного голосования. Врач, который входит в пятерку списка партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу, принял участие в голосовании дистанционно.

«Как врач вижу несколько плюсов для себя. Первое – ты не отрываешься от своих пациентов, ты не отрываешься от госпиталя. Это очень удобное решение в первую очередь для медиков. Второе: это, безусловно, удобно персонально для тебя – не надо никуда ехать, ты работаешь из кабинета», – отметил инфекционист.

Ранее на выборах в Госдуму в дистанционном формате проголосовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как писал сайт kp.ru, в Москве около 771 тысячи человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об очень высокой явке на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. По его словам, к концу первого дня выборов явка может составить 75-80%.