В администрации президента США назвали изменение климата приоритетной мировой проблемой

17 сентября проходит виртуальная встреча-форум ведущих экономик по энергетике и климату Фото: Shutterstock

Администрация президента США Джо Байдена считает изменение климата приоритетной мировой проблемой, которую необходимо решать в кооперации с другими странами. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

США просят страны сократить выбросы парниковых газов, которые являются мощным двигателем глобального потепления, по крайней мере на 30% до конца десятилетия. Как пишет Bloomberg Goverment, Джо Байден хочет достигнуть соглашений по этому вопросу до очередного саммита ООН, где эта тема также будет обсуждаться.

17 сентября проходит виртуальная встреча-форум ведущих экономик по энергетике и климату. Президент США Джо Байден рассчитывает использовать мероприятие в качестве одной из основных международных площадок для координации борьбы с глобальным потеплением.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин не участвует в организованном США форуме. Страну на мероприятии представит кто-то другой.