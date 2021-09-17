Александр Моор наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев

Фото: правительство Тюменской области

Успехи тюменских олимпийцев и паралимпийцев — не только замечательный пример для молодых спортсменов, но и стимул для всех жителей региона активнее заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. Об этом 17 сентября глава региона Александр Моор заявил на встрече с тюменскими участниками Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и их тренерами.

«ЭТО МОТИВИРУЕТ НАС»

«От всей души поздравляю вас. Сам факт участия в Олимпиаде и Паралимпиаде уже большой успех в карьере любого спортсмена, — обратился губернатор к участникам встречи. - Я от всего сердца благодарю ваших наставников. Тюменские тренеры еще раз доказали, что способны готовить спортсменов самого высокого уровня. Желаю хорошо подготовиться и успешно выступить на следующих Олимпийских и Паралимпийских играх».

Тюменские спортсмены регулярно входят в состав олимпийских и паралимпийских сборных России. В 2020 году такой чести удостоились 9 представителей нашего региона.

Отдельные слова признательности Александр Моор адресовал паралимпийцу Антону Прохорову, одержавшему нелегкую победу в соревнованиях по легкой атлетике, и его тренеру Олегу Скаморовскому. Все жители Тюменской области гордятся нашими атлетами, подчеркнул губернатор.

«В нашей области уделяется огромное внимание олимпийцам и паралимпийцам. Это мотивирует нас показывать высокие результаты», — сказал в ответном слове Антон Прохоров.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Атлеты и их тренеры горячо поблагодарили главу региона за постоянную заботу о развитии физкультуры и спорта, а также внесли предложения, направленные на дальнейшее совершенствование спортивной инфраструктуры в Тюменской области.

В свою очередь, глава региона поделился планами капитального ремонта спорткомплекса «Динамо» и строительства спортивного объекта для людей с ограниченными возможностями здоровья в Восточном административном округе Тюмени.

«Объективно мы понимаем, какие объекты спортивной инфраструктуры необходимо построить в регионе. В этом году вводятся в эксплуатацию три плавательных бассейна — в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. Люди нуждаются в них. Поэтому строительство спортивных объектов в Тюменской области будет продолжаться. Это инвестиции в будущее», — подчеркнул губернатор.

Александр Моор торжественно вручил атлетам и их наставникам сертификаты о денежных поощрениях.