Чиновники в Николаеве закрыли огромную дыру в потолке государственным флагом Украины

В городе Николаев в одном из кабинетов районной администрации закрыли огромную дыру в потолке государственным флагом Украины. Фото: facebook.com

В городе Николаев, на юге Украины, в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации, чиновники закрыли огромную дыру в потолке государственным флагом Украины. Об этом сообщает местный журналист Олег Деренюга в своем Facebook.

Журналист опубликовал фото, на котором видно, что государственный флаг закрывает огромную дыру в потолке.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке.Так и живём…", - пишет Деренюга в описании фото.

Пользователи соцсети были шокированы таким "оригинальным" ремонтом.

"Какой хозяин, такой и кабинет."

"Справедливости ради, это не самая большая дыра в стране, закрытая этим флагом:)", - шутят пользователи соцсети под постом журналиста.

В июле 2018 года Мария Захарова подсказала экс-президенту Украины Петру Порошенко, как поднять флаг Украины в Севастополе. Представитель МИД РФ предложила президенту незалежной открыть генконсульство на территории Крымского полуострова.