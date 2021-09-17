Путин заявил, что рассчитывает на активную жизненную позицию россиян в ходе выборов

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что россияне проявят активную жизненную позицию в ходе текущего голосования на выборах. Об этом он рассказал после того, как проголосовал сам.

"В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор", - приводит обращение Путина к россиянам ТАСС.

Голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сейчас находится на самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса у людей в его окружении. В связи с этим глава государства проголосовал дистанционно, в онлайн-формате.