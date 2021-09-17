Явка на выборах в России составила 9,16% по состоянию на 16:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая явка на выборах в России в пятницу, 17 сентября, составила 9,16% по состоянию на 16:00 по московскому времени, сообщила журналистам председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что речь идет о голосовании непосредственно на избирательных участках. По ее словам, досрочно на выборах в Государственную думу проголосовали 225 тысяч человек в 36 регионах страны и 34 тысячи россиян за рубежом.

Напомним, голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в дистанционном формате, поскольку должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.