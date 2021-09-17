Американцы посмеялись над Францией из-за срыва контракта на поставку подводных лодок

Пользователи сети уличили Париж в двойных стандартах и напомнили Макрону, что такое бизнес Фото: REUTERS

Читатели сайта телеканала Fox News посмеялись над Францией после отказа Австрии от покупки французских неатомных подводных лодок.

Американцы уличили Париж в двойных стандартах и напомнили Макрону, что такое бизнес.

"Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок", — пишет пользователь с ником db3, намекая на то, что Франция, являясь частью НАТО, продает ядерные технологии Ирану.

"Двойные стандарты Франции просто смешны. У меня нет к ним никакого сочувствия", — комментирует 2daysreality.

"Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен", — пошутил foulball.

Напомним, премьер Австралии объявил о разрыве соглашения с Францией по подводным лодкам, сделав выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном.

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал "ударом в спину" расторжение Австралией "контракта века" по строительству подводных лодок.

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила Франции о сорванной сделке по поставке авианосцев "Мистраль"

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?", - написала Захарова в своем Telegram.