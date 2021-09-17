Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Афганистане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, с которым обсудил международные вопросы.

В ходе переговоров политики подняли проблему Афганистана. Финский лидер выразил признательность за оказанное Россией содействие при осуществлении эвакуации из Кабула. Путин в свою очередь рассказал Ниинисте о договоренностях по афганскому досье, достигнутых на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств – членов ШОС, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе совместные проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к российской безопасности. Глава государства раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в Соединенные Штаты в и Европу. Как отметил президент, Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики различных террористических организаций.