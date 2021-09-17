Путин поддержал идею провести в Финляндии саммит к 50-летию Хельсинских соглашений Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу финского лидера Саули Ниинисте провести в столице Финляндии саммит, приуроченный к 50-летию проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписания Хельсинкских соглашений.

Идея саммита была озвучена президентом Финляндии в телефонном разговоре с российским лидером. Путин высказался в поддержку этой инициативы, которая способствует возрождению «духа Хельсинки». Стороны договорились продолжить диалог на различных уровнях, сообщается на сайте Кремля.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было созвано как постоянно действующий международный форум представителей всех европейских государств за исключением Албании и Андорры. Кроме того, в нем приняли участие США и Канада.

Оно собиралось для выработки мер по сокращению военного противостояния и укрепления безопасности в Европе и проводилось в три этапа. В июле 1973 года в Хельсинки собрались министры иностранных дел, 18 сентября 1973 – 21 июля 1975 в Женеве были внесены предложения, поправки и согласован текст Заключительного акта, а 30 июля – 1 августа 1975 в столице Финляндии главы 35 стран подписали Заключительный акт Совещания, или Хельсинкские соглашения.