В России начали исследовать одновременное применение вакцин от коронавируса и гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России начаты доклинические исследования одновременного применения вакцин против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как рассказал журналистам глава Минздрава, доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа проводятся на животных. По их результатам ведомство примет решения по дальнейшим шагам.

Напомним, президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым призвал россиян не забывать о своевременной ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о возможности создания в России вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа. По его словам, создание такого препарата станет возможным только после того, как ученым удастся создать вакцину с белками нескольких штаммов COVID-19.