Археологи из Турции нашли самую старую мозаику в мире

Археологи из Турции обнаружили мозаику возрастом 3500 лет. Фото: www.youtube.com

Археологи из Турции обнаружили мозаику возрастом 3500 лет. Об этом сообщает Daily Sabah.

При раскопках в Усакли Хойук, расположенном в районе Соргун Йозгата, археологи обнаружили мозаику размером 3х7 метров, состоящую из 3147 камней, представляющую из себя плиточный пол с геометрическими сооружениями.

Исследования в древнем хеттском городе начались в 2008 году, а первые раскопки стартовали в 2012 году. Археологи считают, что плиточная поверхность находилась во дворе храма Бога Бури.

При раскопках в Усакли Хойук, расположенном в районе Соргун Йозгата, археологи обнаружили мозаику размером 3х7 метров, состоящую из 3147 камней, представляющую из себя плиточный пол с геометрическими сооружениями. Фото: www.youtube.com

В ближайшее время мозаику могут официально признать древнейшей в мире.

"Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но мы считаем, что здешняя мозаика старше, чем они", - заявил преподаватель Пизанского университета и руководитель группы раскопок Анаклето Д’агостино.

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