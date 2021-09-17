Немецкая партия "Зеленых" призвала отсрочить запуск "Северного потока - 2"

"Зеленые", в частности, опасаются, что запуск магистрали влияет на энергетическую безопасность Украины Фото: REUTERS

Заместитель председателя немецкой партии "Зеленые" Оливер Кришер недоволен решением правительства ФРГ - оно выдало "Северному потоку - 2" разрешение на эксплуатацию. По мнению Кришера, в перспективе это грозит исками о возмещении убытков, так как после выборов в бундестаг "зеленые" хотят отсрочить запуск магистрали.

Разрешение на работу "Северного потока - 2" должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). "Зеленые", в частности, опасаются, что запуск магистрали влияет на энергетическую безопасность Украины, пишет Tageszeitung. В данном случае США и ФРГ должны будут профинансировать Киев, выдав ему компенсацию для долгосрочной трансформации энергетического сектора, развития зеленых технологий.

Кришер отмечает, что необходимо остановить запуск "Северного потока - 2". И один из вариантов это сделать - как раз отсрочить старт его работы на неопределенный срок.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах прокомментировал окончание работ над газопроводом "Северный поток - 2". По его словам, время для завершения строительства было выбрано "просто идеально".