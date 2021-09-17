Суд в Москве арестовал участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* Фото: кадр из видео

Федеральная служба безопасности России задержала участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

По информации ТАСС, были задержаны семь участников группировки, в том числе два главаря. Среди них - граждане России, Таджикистана и Кыргызстана. Суд в Москве заключил всех под стражу.

Отмечается, что по адресам родственников задержанных и в местах их фактического проживания проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия. Кроме того, у террористов нашли пропагандистские материалы, запрещенные в России. Подследственным грозит от 10 до 20 лет заключения.

Как сообщили в Мещанском суде Москвы, фигуранты дела арестованы до середины ноября 2021.

Напомним, в августе 2021 сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии была проведена в Крыму операция по пресечению деятельности ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Во время нее задержали двух главарей и трех активных участников экстремистской организации.

*Запрещенная в России террористическая организация