В онлайн-голосовании на выборах в Госдуму приняли участие миллион москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу в Москве приняли участие уже более миллиона человек, рассказал руководитель Общественного штабе по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Как отметил руководитель штаба в беседе с ТАСС, всего в Москве в этом году в онлайн-голосовании принимает участие 2,014 избирателей.

Как писал сайт kp.ru, с 8:00 по московскому времени в столице дистанционно проголосовали 771 046 человек. Кроме того, было выдано 832 016 бюллетеней. На сайте mos.ru указано, что все, кто проголосовал онлайн, могут получить призы. Среди них — однокомнатные квартиры в Москве и до 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе и ресторанах, а также при покупке различных товаров.

До этого заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об очень высокой явке на онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. По его словам, к концу первого дня выборов явка может составить 75-80%.