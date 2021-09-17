Французский депутат призвал Париж выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция должна выйти из НАТО и закрыть проект центра передового опыта Североатлантического альянса в области космической безопасности, заявил депутат Национального собрания страны Жан-Люк Меланшон после того, как Австралия аннулировала соглашение с Францией на строительство подлодок.

«Парижу нужно перестать тешить себя иллюзиями, а также выйти из Североатлантического альянса и закрыть центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который США хотят разместить в Тулузе», – цитирует парламентария France Info.

Издание также опубликовало совместное заявление депутатов, в котором они отметили, что срыв сделки по субмаринам из-за Вашингтона должно заставить Париж задуматься и переосмыслить отношения с Соединенными Штатами.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о разрыве соглашения с Францией по подводным лодкам, сделав выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» расторжение Австралией «контракта века» по строительству подводных лодок.