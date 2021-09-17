Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев признался, что его раздражает «цифровой фашизм» Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев на днях обнародовал свой сольный альбом «Белый шум». Работа над альбомом длилась больше года, за это время произошло много событий, в том числе вне музыки.

Музыкант, хоть и поддерживал образ медиа-отшельника, но на происходящее смотрел далеко не равнодушно.

В интервью сайту mk.ru артист признается, что является традиционалистом, человеком прежней формации и происходящие в мире процессы называет «цифровым концлагерем».

- Как человека, причем человека верующего, меня волнуют и даже пугают новые мировые тренды, связанные с переформатированием сознания, - рассуждает музыкант.

Он уверен, что постепенно происходит «оцифровка сознания» людей. Многие просто перестают думать самостоятельно. Все это приводит, по мнению артиста, к тотальному контролю за людьми.

- Наступающий цифровой фашизм меня раздражает. Я не хочу жить в цифровом концлагере, а все к этому идет, - резко высказался музыкант.