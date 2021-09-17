В России благодаря льготной ипотеке установлен рекорд по строительству частных домов

За первые шесть месяцев 2021 года в России было построено более 20 миллионов квадратных метров индивидуального жилья Фото: Shutterstock

Льготные ипотечные программы с господдержкой спровоцировали бум на рынке строительства индивидуального жилья. По данным ДОМ.РФ, за первые шесть месяцев 2021 года в России было построено более 20 миллионов квадратных метров индивидуального жилья – это абсолютный рекорд за последние десять лет. Благодаря льготным ипотечным программам с господдержкой мечты о собственном доме стали реальностью для многих россиян. Сегодня взять кредит на строительство индивидуального жилья можно по самой низкой ставке.

Еще недавно банки не торопились выдавать займы на строительство. Для этих целей россиянам приходилось брать обычные потребительские кредиты с не слишком выгодными процентными ставками. Выбор кредитных программ, предоставляющих возможность построить собственный дом, был очень ограниченным. Ситуация изменилась в 2021 году, когда государство целенаправленно расширило сразу несколько федеральных программ, позволяющих получить льготную ипотеку на строительство индивидуального жилья.

Сегодня в России действуют сразу три таких программы. Каждая из них предназначена для разных регионов и различных категорий заемщиков. Первая – это «Семейная ипотека»: она доступна для всех регионов России и ориентирована на семьи, в которых с 1 января 2018 года появились дети. Ставка по таким кредитам составляет до 6%, при этом минимальная сумма первоначального взноса должна быть не меньше 15%. Заемщики могут получить в банке до 6 миллионов рублей сроком на 30 лет.

В России действуют три ипотечные программы с господдержкой.

Вторая программа – «Дальневосточная ипотека». Она рассчитана на молодые семьи (до 35 лет), планирующие переезд в один из регионов ДВФО либо уже живущие в этих регионах. Кредитная ставка по дальневосточной ипотеке составляет до 2%, минимальный первоначальный взнос – до 15% от стоимости жилья. На этих условиях можно получить до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет.

Еще одна льготная ипотечная программа с господдержкой - «Сельская ипотека». Она подойдет для людей, мечтающих построить собственное жилье в сельской местности. Под условия программы попадают населенные пункты с населением до 30 тысяч человек. Процентная ставка по таким кредитам составляет до 3%, а в качестве первоначального взноса нужно внести не менее 10%. Максимальная сумма кредита по сельской ипотеке – 5 миллионов рублей, а срок кредита – до 25 лет.