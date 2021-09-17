Мантуров: Цены на лесоматериалы для строительства нормализуются в ближайшее время

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на лесоматериалы для строительства в России нормализуются в ближайшее время. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я думаю, в ближайшее время мы должны увидеть баланс цены и все должно вернуться в нормальное русло", - цитирует министра ТАСС.

Мантуров отметил, что тенденция на строительство из деревянных материалов, особенно на мировых рынках, стала причиной роста цен. В России знают об этой проблеме и намерены учитывать интересы своих переработчиков и потребителей, строительной отрасли внутри страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия пытается реализовать стратегию перехода к экспорту древесины глубокой переработки, но пока безуспешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.