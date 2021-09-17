Украина введет санкции против организаторов выборов в Госдуму в Крыму Фото: REUTERS

Украина введет санкции в отношении организаторов выборов в Государственную думу РФ в Крыму. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что на территории полуострова, а также республик Донбасса, у России «нет права проводить выборы», поэтому все участники голосования, в том числе члены избиркомов, кандидаты и наблюдатели, «будут под санкциями нашей страны».

По словам секретаря СНБО Украины, Крым, как и Донецкая и Луганская области, являются «оккупированными территориями».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на деловой встрече президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина будет поднята тема принадлежности Крыма. Дипломат призвал российскую сторону не пытаться игнорировать этот разговор.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принадлежность Крымского полуострова не может стать темой для обсуждения на встрече Зеленского и Путина. Россия готова идти на нормализацию отношений с Украиной, но Киев такого желания не проявляет, отметил он.