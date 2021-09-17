Британия упростила правила въезда в страну Фото: REUTERS

Великобритания смягчила правила въезда в королевство из других стран, в том числе России. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

С 4 октября 2021 полностью вакцинированные граждане большинства стран мира будут сдавать лишь один тест на коронавирус, стоимость которого будет невысокая. При этом упрощенные правила не распространяются на тех, кто привился вакцинами, не одобренными в Великобритании: они по-прежнему должны будут проходить ПЦР-тесты перед вылетом, на второй и восьмой день прилета и уйти на самоизоляцию, написал глава британского Минтранса в Twitter.

Из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом исключат восемь стран, отметил Шэппс. Например, со среды, 22 сентября, из него вычеркнут Турцию, Пакистан и Мальдивы.

Как писал сайт kp.ru, с 19 июля 2021 на территории Англии прекратили действовать ограничения, которые британские власти ввели из-за пандемии COVID-19. В частности, англичанам теперь не обязательно носить защитные маски на улицах и соблюдать социальную дистанцию в многолюдных местах.