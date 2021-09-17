Директор Бузовой объяснил снижение спроса на концентры певицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Ольги Бузовой объяснил отмену концертов певицы сразу в нескольких регионах. 29 и 30 сентября должны были состояться выступления Бузовой в Вологде и Череповце. Эти события заставили многих заговорить о том, что спрос на выступления поющей телеведущей почти сошел на нет.

Пиар-директор Бузовой Антон Богославский объяснил, с чем это связано и подчеркнул, что речь не идет о снижении популярности певицы.

- Это такой бред. Там все очень просто. Сейчас продолжаются ковидные ограничения по посещениям мероприятий. В каждом городе они свои. Где-то можно заполнить только 50% зала, - говорит собеседник 5-tv.ru.

Из-за подобных ограничений организаторам концертов становится невыгодно приглашать звезд и организовывать масштабные мероприятия.

В итоге менеджеров просят «переносить концерты, в ожидании лучших времен».

Богославский отметил, что «идут навстречу, так как понимают, в какую сложную ситуацию попала вся индустрия».

Пиар-директор заверил, что концертная программа поющей ведущей очень востребована и фанаты ждут ее в самых отдаленных уголках страны. А все обвинения в том, что Бузова не собирает залы – это все глупости и зависть.

- Все помнят аншлаговый концерт в Крокус Сити Холл на шоу „Принимай меня“. Этот зал является очень показательным в индустрии по сбора», — напомнил Богославский.

Он так же подчеркнул, что выступление певицы в Вологде все равно состоится, он перенесен на 11 марта 2022 года. Вопрос по Череповцу сейчас решается.

Ранее сообщалось, что известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова не выступит в двух городах Вологодской области — Вологде и Череповце. Причиной отмены ее концертов могли стать низкие спросы, сообщает ФАН.