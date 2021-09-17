Генсек ООН предсказал «катастрофическое потепление» климата Фото: Андрей КАРА

Мир ждет «катастрофическое потепление» климата в 2030 году, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании к Всемирной метеорологической организации в связи с докладом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как отметил генсек международной организации, страны должны немедленно сократить выбросы парниковых газов, в противном случае мир не сможет ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов. По словам Гутерриша, это грозит огромными жертвами и потерями средств к существованию.

Генсек ООН сообщил, что вредные выбросы должны быть сокращены к 2030 году на 45%. Большинство таких выбросов – 80% – приходятся на страны «Большой двадцатки», сказал он.

Климатолог Светлана Краковская заявляла, что из-за глобального изменения климата мир уже прошел «точку невозврата», и в скором времени жизнь на Земле может стать «адом».

Ранее ученые предсказали исчезновение некоторых стран в Тихом океане из-за глобального потепления.