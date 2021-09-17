Общественный штаб: впервые на этих выборах запустили приложение "Мобильный наблюдатель"

Впервые на этих выборах для помощи наблюдателям запустили приложение "Мобильный наблюдатель". Оно помогает участникам Корпуса наблюдателей обеспечить оперативное взаимодействие со штабом.

Система «Мобильный наблюдатель» работает параллельно с «горячей линией». «В штабе все сообщения сходятся в единое информационное пространство, и мы сразу можем сравнивать», - добавил он. Кроме оперативной коммуникации со штабом приложение несколько раз в день запрашивает наблюдателя подтвердить присутствие на участке.

«В этом году мы в первый раз используем новые средства коммуникации с наблюдателями – это специальное приложение, которое было разработано. Нацелено оно на оперативную связь со штабом. <…> За сегодняшний день поступило существенных вопросов – более 450 сообщений, из них 65 – юридические вопросы, 300 – организационные и около 100 – вопросы технического характера», - сказал Массух, отметив, что первый день работы приложения прошел успешно, серьезных технических проблем не возникло.