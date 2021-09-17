Украина решила доставить национальный флаг на Луну в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина намерена доставить на Луну государственный флаг в рамках космической миссии британской компании Spacebit, в которой участвует ОАО «Меридиан» имени С.П. Королева.

На сайте «Укроборонпрома» сообщается, что старт миссии запланирован на весну 2022 года. Флаг Украины, который доставят на Луну, будет напечатан на 3D-принтере с использованием технологии безотходного производства, отмечается в сообщении.

«Для нас большая честь быть частью той команды, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли», – сказал исполнительный директор Spacebit Павел Танасюк.

Уточняется, что на Луну также отправят оборудование для исследования почвы и сбора информации о тепловых свойствах и магнитного поля.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает присоединиться к американской программе освоения Луны «Артемида». Этот пункт включен в «план трансформации Украины», о котором политик сообщил на встрече с американскими бизнесменами в Вашингтоне.