Врач-терапевт объяснила, когда употребление таблеток и алкоголя смертельно опасно Фото: REUTERS

Врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская объяснила, почему нельзя совмещать таблетки и алкоголь.

Ни для кого не секрет, что большинство лекарств плохо сочетаются с горячительными напитками. Порой алкоголь может нейтрализовать лечебный эффект, но иногда может довести до смерти.

Крепкий алкоголь противопоказан при приеме любых лекарств. Этанол может как чрезмерно усилить действия препаратов, так и сделать их максимально неэффективными, что может привести к гибели.

Еще одно побочное действие спиртного- это резкое расширение сосудов, а после их внезапный спазм.

- То есть, скачек артериального давления. Пациентам, которые страдают гипертонической болезнью, это может грозить гипертоническим кризом, — отметила медицинский работник в беседе с 5-tv.ru.

Если пациент принимает препараты для снижения давления, то крепкий алкоголь категорически противопоказан.

Если без спиртного не обойтись, то позволительно выпивать небольшие дозы качественного вина.

«Сухой» закон показан при любых нарушениях психики и приеме нейролептиков или психотропных препаратов.

- Если смешивать спиртное с лекарствами от шизофрении или депрессивных расстройств, то можно получить неконтролируемые реакции, - говорит врач.

Не меньшую опасность представляет «коктейль» из статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина – и спиртного.

- Всегда обращайте момент на сочетание лекарственного препарата с алкоголем. Это обязательно отражено в инструкции, - заключила медик.

Ранее министр Здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что граждане государства стали меньше употреблять спиртные напитки. С 2008 года потребление спиртосодержащих напитков в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения, - сообщает ФАН.