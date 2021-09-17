Девять сотрудников РГО пропали во время экспедиции в Сибири

В лесах Томской области пропала экспедиция. Фото: Shutterstock

Сотрудники Русского географического общества (РГО) перестали выходить на связь во время экспедиции в Сибири.

Как рассказал ТАСС представитель РГО, девять участников экспедиции пропали в Томской области. «Бросаем клич, начинаем поиски», – сказал он.

По словам собеседника агентства, группа из девяти человек отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области по Тунгусской тропе. Они хотели выяснить причины переноса Кетского острога, где началось освоение Сибири. В МЧС сообщили, что последний раз путешественников видели 11 сентября 2021 местные жители в Красноярском крае.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 томские путешественники обнаружили затерянный Кетский сибирский острог.

Кетский острог был стратегическим пунктом и играл важную роль в освоении Сибири. В 2019 году было найдено место расположения последнего, самого молодого Кетского острога в Томской области.