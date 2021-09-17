Явка на выборах в России на 20:00 достигла 16,85% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Явка на выборах в Государственную думу в пятницу, 17 сентября, по состоянию на 20:00 по московскому времени составляет 16,85%, сообщили журналистам в Центральном избирательном комитете РФ.

Напомним, по состоянию на 16:00 по московскому времени явка на выборах в России составляла 9,16%. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, досрочно на выборах в Государственную думу проголосовали 225 тысяч человек в 36 регионах страны и 34 тысячи россиян за рубежом.

Напомним, голосование на выборах в России проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в 12 регионах России также выбирают глав субъектов, а в 39 регионах - депутатов законодательных органов государственной власти.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в дистанционном формате, поскольку должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавируса в его окружении.