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Политика17 сентября 2021 21:51

Песков: Путин проголосовал онлайн, используя телефон помощника

Ранее глава государства заявлял. что не пользуется гаджетами
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин проголосовал онлайн, используя телефон помощника

Путин проголосовал онлайн, используя телефон помощника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу в дистанционном формате, зарегистрировавшись с телефона своего помощника.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования», – сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, в начале сентября 2021 глава государства на открытии пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 сентября, Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в онлайн-формате. Как правило, президент голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук, но в этот раз ему пришлось отступить от традиции. Во вторник, 14 сентября, российский лидер заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.