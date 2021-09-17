Среди пропавших участников экспедиции в Краснодарском крае был 16-летний подросток Фото: Shutterstock

Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. Группа географов и археологов планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка - притока реки Кеть.

Однако крайний раз сообщения от участников похода были только 11 сентября. На тот момент участникам экспедиции оставалось пройти около 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. Об этом рассказали kp.ru в пресс-службе РГО.

Уточняется, что утром 17 сентября в Томское областное отделение РГО поступило сообщение от жительницы Томска. женщина заявила, что обеспокоена тем, что на связь перестали выходить на связь её 16-летний сын и бывший супруг.

Как ранее писал сайт kp.ru, в составе группы работали два сотрудника Русского географического общества - руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Что касается РГО, то оно не выступало организатором данной экспедиции.