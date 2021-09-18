Умерла судья Симоновского суда города Москвы Наталья Репникова

Умерла Наталья Репникова - судья Симоновского суда Москвы. Она занимала пост судьи Симоновского районного суда с июля 2011 года по 18 августа 2021 года. На эту должность она была назначена по Указу Президента РФ № 1028.

До этого Репникова несколько лет работала в должности мировой судьи участка №241 в московском районе Нагатинский Затон.

- Наталия Владимировна действительно скончалась. Она была отчислена 18 августа 2021 года "в связи со смертью", - сообщили в пресс-службе суда РАПСИ. Причина ее смерти не уточняется.

За годы работы в суде одними из самых громких и резонансных дел в ее карьере стали процессы по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома "Восточный", а также замена условного наказания на реальный срок для Алексея Навального по делу "Ив Роше".