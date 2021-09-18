Павел Дуров заявил об ограничении в Telegram работы ботов, связанных с предвыборной агитацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что с полуночи субботы, 18 сентября, будет ограничена работа ботов, связанных с предвыборной агитацией.

- Поскольку предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые дни тишины, .... которые предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной ... с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, - написал он в посте в своем Telegram-канале.