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Общество18 сентября 2021 0:50

Павел Дуров заявил об ограничении в Telegram работы ботов, связанных с предвыборной агитацией

Основатель мессенджера отметил готовность соблюдения "дней тишины"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Павел Дуров заявил об ограничении в Telegram работы ботов, связанных с предвыборной агитацией

Павел Дуров заявил об ограничении в Telegram работы ботов, связанных с предвыборной агитацией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что с полуночи субботы, 18 сентября, будет ограничена работа ботов, связанных с предвыборной агитацией.

- Поскольку предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые дни тишины, .... которые предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной ... с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, - написал он в посте в своем Telegram-канале.