Умер Абдельазиз Бутефлика, бывший президент Алжира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Абдельазиз Бутефлика - бывший президент Алжира. Он скончался в возрасте 84 лет, сообщает 18 сентября алжирский государственный телеканал TV1. Он возглавлял страну в период с 1999 по 2019 год.

- Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, - приводит телеканал заявление президентской канцелярии.

Впервые Бутефлика был избран на пост президента страны в 1999 году. Тогда он набрав 74% голосов избирателей. После этого он еще три раза избирался на должность главы государства.

По мнению ряда политологов, именно ему удалось вывести страну из так называемого черного десятилетия, в частности, когда в 1990-е годы Алжир был погружен в гражданскую войну. Также стоит отметить, что именно при Бутефлике в 2005 году на общегосударственном референдуме была принята Хартия за мир и нацпримирение, в целом положившая конец кровопролитному конфликту внутри страны.