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Политика18 сентября 2021 2:01

Сенатор Пушков оценил последствия создания AUKUS для США

Он считает, что Штаты создали себе новые проблемы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сенатор Пушков оценил последствия создания AUKUS для США

Сенатор Пушков оценил последствия создания AUKUS для США

Фото: Иван МАКЕЕВ

Образование нового трёхстороннего альянса AUKUS с участием США для противодействия Китаю, создают для них новые вызовы. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, американская сторона принимает решения односторонние, которые нацелены лишь на решение одной проблемы.

- Англо-саксонские страны в очередной раз перегнули палку. Теперь Франция в ярости. До этого американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за газопровода "Северный поток - 2". Неудачно пытались запугать турок и вынудить их отказаться от С-400, - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также добавил, что "невозможность или неспособность сбалансировать решения - неизбежная черта империй в эпоху их заката".

Накануне Штаты, Британия и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности AUUKUS. По словам американского лидера, цель такого альянса заключается в обеспечении "мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".