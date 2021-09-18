В Дамаске после атаки на газопровод отключилось электричество Фото: REUTERS

В районе Дейр-Али к югу от Дамаска диверсия на газопроводе стала причиной отключения электроэнергии во всей столице. Об этом заявил министр энергетики страны Гассан Земель, слова которого приводит сирийское госагентство SANA.

Отмечается, что на месте уже ведутся ремонтные работы. Свет должен вернуться в дома жителей ориентировочно в ближайшие несколько часов.

- Свет в Дамаске был отключено из-за диверсии на газопроводе, что привело к остановке работы одноименной станции, - сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что 8 сентября текущего года в сирийской провинции Дераа при взрыве автомобиля погибли семь военных, еще три человека пострадали. ЧП произошло на дороге, которая расположена между сирийскими населенными пунктами Нафиа и Айн Закар. В подорванном автомобиле находились военные Сирии.