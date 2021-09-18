Советник главы офиса Зеленского предложил переименовать страну в "Объединенные земли Украины"

Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выступил с предложением изменить название страны. По его мнению, Украину стоит переименовать в "Объединенные земли Украины".

Алексей Арестович обосновал Арестович свою позицию тем, что Украина является разносторонним государством, в котором много территорий с самобытной культурой.

- Объединенные земли Украины можно было бы назвать ... Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерять землями, - сказал он в интервью на YouTube-канале Politeka.