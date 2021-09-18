Иммунолог объяснил россиянам, кому потребуется досрочная ревакцинация против коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал россиянам об особенности процедуры ревакцинации против коронавиурсной инфекции в период пандемии.

Минздрав РФ рекомендует проводить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции через полгода после первичной вакцинации. Именно этот срок, по мнению эксперта, является оптимальным для начала повторной вакцинации.

- Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает, – сказал Крючков в интервью радио Sputnik.