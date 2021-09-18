Лукашенко назвал города Белосток и Вильнюс белорусскими землями

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Минск не напоминает Польше и Литве о том, что их города Белосток и Вильнюс - это белорусские земли. Он этом он рассказал во время своего выступления на форуме "Символ единства". Трансляцию с мероприятия вел телеканал "Беларусь 1".

Глава государства считает, что соседи "даны от Бога", а возвращаться к драматическим урокам истории приходится не для того, чтобы кого-то упрекнуть.

- В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе, мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, что Вильно (Вильнюс) - это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим, - сказал Лукашенко.