Вильфанд предупредил о холоде и дождях в Европейской России до конца следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о предстоящей непогоде и похолодании на территории Европейской части страны.

По его словам, до конца следующей рабочей неделе продержится холодная и дождливая погода. Однако эта суббота, 18 сентября, несмотря на прохладу порадует солнцем.

- Я бы сказал, весьма симпатичный день: будет солнышко, без осадков. Да, на 3-4 градуса ниже нормы. В воскресенье, 19 сентября, сильных осадков не прогнозируется, но в вечернее время будет облачно, - рассказал синоптик РИА Новости.

Что касается следующей недели. то там погода испортится. Будет примерно на 5-10 градусов холоднее, считает метеоролог.

- Это максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям, - предупредил Вильфанд. Глава Гидрометцентра также добавил, что холодную погоду принесут в центр европейской части страны воздушные массы из Арктики.