Умер Шухрат Иргашев, актер из сериалов "Офицеры-2" и "Склифосовский" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умер Шухрат Иргашев - советский и узбекский актер, народный артист Узбекской ССР. Он скончался 17 сентября на 77-м году жизни. кинорежиссер Улугбек Юлдашев.

- Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича, - написал Юлдашев в Facebook.

Зрителям Иргашев знаком по ролям в таких сериалах как "Офицеры-2", "Склифосовский", "Меч", "Знахарь" и многим другим. За годы творческой карьеры он успел сняться более чем в 100 фильмах советского и российского производств.

В последние годы артист принимал участие в качестве жюри ряда кинофестивалей в России. Среди его последних работ - роли в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой", а также в телесериале "На солнечной стороне улицы".