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В мире18 сентября 2021 5:45

NRK: Глава Минобороны Норвегии призвал Россию открыто проводить военные учения

В частности, речь идет о "Западе-2021"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что России следует проводить военные учения "Запад-2021" открыто и предсказуемо.

- Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом, - заявил руководитель военного ведомства, слова которого приводит NRK.

Бакке-Йенсен также добавил, что российская сторона стала активнее проявлять себя на севере. В частности, он указал на рост военной активности поблизости от норвежских территорий.