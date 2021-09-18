NRK: Глава Минобороны Норвегии призвал Россию открыто проводить военные учения

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что России следует проводить военные учения "Запад-2021" открыто и предсказуемо.

- Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом, - заявил руководитель военного ведомства, слова которого приводит NRK.

Бакке-Йенсен также добавил, что российская сторона стала активнее проявлять себя на севере. В частности, он указал на рост военной активности поблизости от норвежских территорий.