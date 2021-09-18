Американского мультимиллионера Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности

Мультимиллионера из США признали виновным в убийстве 21-летней давности Фото: REUTERS

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал американского мультимиллионера в сфере недвижимости Роберта Дерста в убийстве Сьюзан Берман, которая была его близкой подругой.

В решении суда говорится, что мужчина "умышленно выстрелил из пистолета и причинил женщине тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть Берман".

По версии обвинения, бизнесмен сделал это, чтобы Берман не сообщила полиции информацию об исчезновении его жены, которое произошло 35 лет назад. Сам Дерст сам не раз говорил, что не имеет никакого отношения к пропаже супруги.

Сам Дерст в процессе не участвовал, так как находился на самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом.

Ранее в Англии был убит один из самых богатых британских бизнесменов – владелец двух лондонских отелей Sheraton Grand и Athenaeum Ричард Саттон. Тело 83-летнего миллионера было найдено в его загородном доме под Гилленгемом в графстве Дорсет. По данным издания, вечером 7 апреля в дом Саттона ворвался мужчина с ножом, напал на хозяина и ранил его жену. Предприниматель скончался на месте, а 60-летнюю женщину в критическом состоянии вертолетом доставили в больницу Бристоля.