Польский журналист усомнился в привлекательности независимой Украины

Журналист из Польши усомнился в привлекательности независимой Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польское издание Tygodnik Powszechny усомнилось в привлекательности независимой Украины как места для жизни. В статье анализируется ситуация с трудовой миграцией и демографией в стране.

Автор статьи заявил, что население Украины уменьшается в течение 30 лет, а миграция трудоспособных украинцев приобрела угрожающие масштабы. Издание привело мнение экспертов, которые считают, что независимая Украина оказалась непривлекательной для многих граждан.

В 2019 году на Украине насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов. Во время сезонных работ — 7-9 миллионов. Издание связало это с тем, что сегодня на Украине зафиксирован самый высокий уровень безработицы с 2013 года, по официальным данным — 10,5 процента.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о начале "эпохи голода и нищеты" на Украине. Так парламентарий оценил отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих граждан Незалежной. Кива добавил, что, согласно данным ЮНИСЕФ, Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, которые испытывают дефицит продуктов питания. Парламентарий назвал Украину "самой недоедающей страной в Европе".