ВС Китая провели учения в Тайваньском проливе после прохода эсминца США

Вооруженные силы Китая провели учения в Тайваньском проливе после прохода эсминца США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские Вооруженные силы провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после того, как через него прошел американский эсминец. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

По его словам, маневры прошли в пятницу, 17 сентября.

- Были использованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, — сказал Ши И.

Ранее Ши И заявил, что Соединенные Штаты Америки постоянно создают риски в области мировой безопасности. Он рассказал, что в пятницу, 17 сентября, через Тайваньский пролив прошел ракетный эсминец USS Barry, китайская армия организовала сопровождение американского корабля. По словам Ши И, Вашингтон постоянно совершает различные провокации. Он добавил, что китайская армия готова и дальше защищать независимость страны, а также стабильность региона.