Минобороны Германии призвало создать силы быстрого реагирования для ЕС

Глава Минобороны ФРГ призвала создать силы быстрого реагирования для ЕС Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что до конца октября 2021 года хочет предложить план по созданию сил быстрого реагирования для Европы. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на министра.

- Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами, — заявила Крамп-Карренбауэр.

Также глава немецкого военного ведомства призналась, что хотела подать в отставку после событий в Афганистане, однако решила "бороться", чтобы не допускать подобных ошибок.

Напомним, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге в четверг, 16 сентября, утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, который призывал власти ЕС к пересмотру отношений с Россией. В частности в докладе отмечается, что страны Евросоюза должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права".