Российский бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский предприниматель Олег Тиньков достиг соглашения с Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки по делу о нарушении американского налогового законодательства. Об этом свидетельствуют данные суда Северного округа штата Калифорния.

Сообщается, что стороны подали на рассмотрение судьи совместное ходатайство, где говорится, что они "достигли соглашения" по урегулированию этого дела. Также они просят назначить на 1 октября 2021 года слушание, в ходе которого будут представлены договоренности относительно признания Тиньковым вины.

Также документ констатирует, что обвиняемый предоставил материалы, свидетельствующие о небезопасности поездки Тинькова в США из-за лечения от онкологического заболевания.

Напомним, 6 марта стало известно, что Минюст США обвиняет акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова обвиняет в сокрытии сведений об активах на 1 миллиарда долларов. После выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году бизнесмен продолжал владеть акциями компании, стоимость которых была больше 1 миллиарда долларов. Тиньков отказался от гражданства США через три дня после IPO. В поданной в налоговое управление США декларации Тиньков указал, что его доходы составили около 205 тысяч долларов.