Депутат Рады: США призвали Украину "не обижаться" по поводу "Северного потока — 2"

Депутат Рады заявил, что США призвали Украину "не скулить" по поводу "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Соединенные Штаты Америки намекнули Украине на бесполезность борьбы с газопроводом "Северный поток — 2". Так он отреагировал на слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепартамента Амоса Хохштайна, который призвал украинские власти не зацикливаться на трубопроводе.

- Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" – это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать, — заявил парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Ранее Амос Хохштайн призвал власти Украины не зацикливаться на вопросах о газопроводе "Северный поток - 2". В частности, он посоветовал не акцентировать внимание и на транзите российского газа. Вместо этого, по мнению Хохштайна, Киеву следует смотреть в будущее и заниматься интегрированием в европейскую энергетическую систему.