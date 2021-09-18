Два человека пострадали при взрывах в Кабуле

В Кабуле два человека пострадали при двух взрывах в районах города Фото: REUTERS

Два взрыва прогремели в столице Афганистана. При одном из них пострадали два человека.

Первый взрыв прогремел в районе Даште-Барчи. По словам специального корреспондента отдела политики kp.ru из Кабула Александра Коца, пострадавшие получили небольшие ранения.

- Двое раненых, несерьезно, — рассказал наш спецкор.

Второй взрыв произошел в области в области Ирфани Харрготи 13 района. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, 26 августа Кабул подвергся серии террористических атак, один из взрывов произвел террорист-смертник. Все взрывы прозвучали в аэропорту и его окрестностях. В результате терактов погибло более 200 человек, включая, как минимум, 13 американских военнослужащих, пытавшихся удерживать контроль над воздушной гаванью. Ответственность за теракты взяло на себя движение "Исламское государство"*.

*Запрещенная в России террористическая организация