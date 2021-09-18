Голосование идет в штатном режиме, система работает стабильно. Фото: Ю. Иванко / Mos.ru

В Москве начался второй день голосования. С 8:00 все избирательные участки открыты и продолжают работу в штатном режиме. Наблюдатели Общественного штаба вышли на свои рабочие места – информацию о прибытии на участок они передают в Общественный штаб с помощью приложения «Мобильный наблюдатель». Беспрерывно идет дистанционное электронное голосование - почти 100 тысяч москвичей проголосовали онлайн за ночь.

Всего за сутки в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет Щукино приняли участие около 1 млн 300 тысяч москвичей. Явка электронных избирателей в столице составила 63,5%. Голосование идет в штатном режиме, система работает стабильно.

Общественный штаб продолжает свою работу. За порядком на участках следят наблюдатели, дистанционно с помощью трансляции видеокамер на участках ход выборов контролируют операторы видеоцентра. За онлайн-голосованием может проследить любой желающий с помощью сервиса обзервер на портале mos.ru.

Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел и нажать на кнопку «Проголосовать». Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице сайта.

И традиционное, и онлайн-голосование завершатся 19 сентября в 20:00.