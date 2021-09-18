Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму

Элла Памфилова проголосовала на выборах в Государственную думу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проголосовала на выборах в Государственную думу на избирательном участке в Истринском районе Московской области.

Как сообщает РИА Новости, Памфилова в субботу утром, 18 сентября, приехала на избирательный участок в подмосковной Павловской Слободе и проголосовала. После этого в разговоре с журналистами глава Центризбиркома выразила надежду на честные выборы.

- Надеемся, что выборы в России пройдут достойно, избирательная система прозрачна, — сказала Памфилова.

Ранее Элла Памфилова раскритиковала ситуацию с очередями на выборах. Такая ситуация наблюдалась 17 сентября в нескольких регионах. Она призвала коллег из избирательных комиссий внимательно отслеживать ситуацию и в случае, если образуется очередь на участке, принимать дополнительные меры.

До этого Памфилова заявила, что система будет давать бой провокаторам на выборах. По ее словам, провокаторы будут пытаться выбить из ритма работы членов региональных избирательных комиссий. Кроме того, Памфилова поблагодарила всех наблюдателей, "которые добросовестно придут". Она уточнила, что будет рада работа даже самых "оппозиционных и радикальных" наблюдателей.